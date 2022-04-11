20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير الزراعة زار خيمة اعتصام أساتذة اللبنانية متضامنا
Lebanon 24
11-04-2022
|
08:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، خيمة اعتصام اساتذة الجامعة اللبنانية التي نصبها الأساتذة صباح اليوم عند مدخل السرايا الحكومية، مطالبين مجلس الوزراء ب"إقرار مطالبهم المحقة ورفع الظلم اللاحق بالجامعة".
وقال الحاج حسن: " يفترض أن يكون مكان أساتذة الجامعة مع طلابهم وفي مراكز أبحاثهم ودراساتهم، لا في خيمة على مدخل مقر الحكومة يطالبون منها بإقرار حقوقهم الأساسية والبديهية".
واكد تضامنه مع "الجامعة اللبنانية وهي الجامعة الرسمية الوحيدة في لبنان التي تظلم تتيح العلم بالمجان لشباب لبنان وشاباته بأعلى المستويات العلمية والأكاديمية وافضلها، بحسب معايير اهم مؤسسات التصنيف الأكاديمية والعلمية في العالم"، وقال: "خريجو الجامعة اللبنانية يرفعون اسم لبنان في اهم المؤسسات العلمية والطبية والبحثية في العالم وهم يرفدون الوطن بمليارات الدولارات سنويا من الخارج. لذلك يجب انقاذ هذا الصرح عبر إقرار ملفات الجامعة المحقة والأكثر من ملحة اليوم قبل الغد وقبل ان تنهار وينهار معها الوطن"، واعتبر ان "اي خلاف بين السياسيين على الجامعة والتعيينات فيها يؤدي إلى تأخير إقرار ملفات الجامعة ودمارها وهجرة اساتذتها وخسارة لبنان للادمغة الشابة".
وختم: "أنا إبن الجامعة اللبنانية ولاولاها لما استطعت أن أكمل تعليمي الجامعي وأصل إلى ما وصلت إليه الان".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
هلع وخوف.. ماذا جرى على متن رحلة الميدل ايست؟ (فيديو)
Lebanon 24
هلع وخوف.. ماذا جرى على متن رحلة الميدل ايست؟ (فيديو)
11:56 | 2022-04-10
10/04/2022 11:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد قضية جريمة "أنصار".. اعتراف بالجريمة وأكثر!
Lebanon 24
هذا جديد قضية جريمة "أنصار".. اعتراف بالجريمة وأكثر!
07:13 | 2022-04-11
11/04/2022 07:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة آسيوية على شفير الإفلاس.. الأزمة وصلت كسرة الخبز
Lebanon 24
دولة آسيوية على شفير الإفلاس.. الأزمة وصلت كسرة الخبز
16:00 | 2022-04-10
10/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوز ماكرون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.. دعوة من وهاب الى اللبنانيين في فرنسا
Lebanon 24
بعد فوز ماكرون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.. دعوة من وهاب الى اللبنانيين في فرنسا
14:36 | 2022-04-10
10/04/2022 02:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ما يحصل لا يُصدّق: بطاقة خارج الخدمة تهدّد حياة 90% من الشعب اللبناني
Lebanon 24
ما يحصل لا يُصدّق: بطاقة خارج الخدمة تهدّد حياة 90% من الشعب اللبناني
04:00 | 2022-04-11
11/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:58 | 2022-04-11
الملفات تتكدّس في حق القاضية عون
10:00 | 2022-04-11
معلومات قيّمة.. حقائق عن جامع البداوي في طرابلس
07:17 | 2022-04-11
إيضاحات من وزارة التربية حـول الأقساط المدرسية.. بين الليرة والدولار
11:13 | 2022-04-11
إطلاق لائحة "نحو المواطنة" من حلبا
10:56 | 2022-04-11
مخدّرات وأسلحة.. ايقاف 5 اشخاص مشتبه بهم في طرابلس
10:50 | 2022-04-11
رئيس إتحاد نقابات العمال في الشمال: وزير الداخلية وقع ملف المساعدة الاجتماعية لعمال بلدية طرابلس
فيديو
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
11/04/2022 18:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
11/04/2022 18:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
11/04/2022 18:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact