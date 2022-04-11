لبنان

البخاري يزور الراعي في بكركي

Lebanon 24
11-04-2022 | 09:00
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي سفير المملكة العربية السعودية  وليد بخاري.
 
 
 
 
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