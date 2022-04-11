لبنان

جولة لوزارة الاقتصاد على متاجر في طرابلس.. ومحاضر ضبط بحق المخالفين

Lebanon 24
11-04-2022 | 09:12
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جال موظفو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بمؤازرة من عناصر في أمن الدولة، على عدد من السوبرماركت وأصحاب اشتراكات المولدات في طرابلس، وقد تم تسطير محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين وتوجيه انذارات لعددٍ آخر. 
 
 
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