جولة لوزارة الاقتصاد على متاجر في طرابلس.. ومحاضر ضبط بحق المخالفين

جال موظفو مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بمؤازرة من عناصر في أمن الدولة، على عدد من السوبرماركت وأصحاب اشتراكات المولدات في طرابلس، وقد تم تسطير محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين وتوجيه انذارات لعددٍ آخر.