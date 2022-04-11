لبنان

بيانٌ من وزارة التربية بشأن الامتحانات الرسمية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
11-04-2022 | 09:19
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صدر عن وزارة التربية والتعليم العالي البيان التالي:
"يتداول عدد من وسائل التواصل الإجتماعي أخباراً تتعلق بتحديد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مواعيد وتفاصيل عن الإمتحانات الرسمية. إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ينفي مجدداً نفياً قاطعاً ان يكون وزير التربية أصدر أي تعميم يتعلق بالإمتحانات الرسمية والمواد المطلوبة لها، ويدعو المواطنين والتلامذة إلى عدم الأخذ بالشائعات، مؤكدا أن أي خبر يتعلق بالوزارة يصدر عنها رسميا ويتم توزيعه عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المعتمدة وعلى صفحة الوزارة".
 
 
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