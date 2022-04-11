لبنان

الجيش: خرقان بحريان للعدو قبالة رأس الناقورة

Lebanon 24
11-04-2022 | 09:21
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المصدر: الوكالة الوطنية
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الجيش

رأس الناقورة

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