لبنان

قائد الجيش استقبل وزير السياحة والسفير الكوبي

Lebanon 24
11-04-2022 | 09:40
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير السياحة وليد نصار، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 
 
كذلك استقبل السفير الكوبي في لبنان السيد Jerge Porfirio Leon Cruz، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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