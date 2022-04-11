"هجوم ناري" من الجميل على باسيل: تتقنون لعبة البيع والشراء!

اتهم رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مع شركائه، بـ"تسليم القرار في لبنان إلى حزب الله فضلاً عن عزل البلد".

وفي سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، قال الجميل: "جبران باسيل، كيف يمكنك أن تطلّ أمام اللبنانيين بعد كل ما ارتكبته مع شركائك بحق #لبنان من تسليم القرار لحزب الله إلى عزل البلد وصولاً إلى تدمير شامل لاقتصادنا ومقومات حياة اللبنانيين؟".

وأضاف: "يمكنكم حرف المعركة وإلهاء الناس بأكاذيب لتغطية اخفاقاتكم وطمس مراوغاتكم، لكن تبقى الحقيقة أنكم أمام حزب لا يغريه الترغيب ولا يخيفه الترهيب وهذا واقع لن يتغير، والأفضل لكم أن تصمتوا حياءً".

وتابع الجميل: "لقد انبرت أقدامكم وتوالت أوراقكم واقتراحاتكم لإغرائنا بالتصويت لمرشّحكم الرئاسي والمشاركة في الحكومة، فرفضناها دون تردد. لماذا؟ لأننا رجال دولة وأصحاب مبادىء نرفض المتاجرة، أما أنتم فلا تتقنون سوى البيع والشراء على حساب الناس".