لبنان

كلودين عون: لنسمع كيف تواجهن الواقع وتعشنه لنتمكن من دمج توصياتكن في عملنا

Lebanon 24
11-04-2022 | 10:12
A-
A+
Doc-P-941175-637852939446086587.png
Doc-P-941175-637852939446086587.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، ثانوية الصرفند الرسمية برفقة فريق عمل من الهيئة ومن وزارة التربية والتعليم العالي. وكان في استقبالهم مدير المدرسة الأستاذ حيدر علي خليفة والجسم التعليمي والطالبات.
 
وتأتي الزيارة استكمالا لسلسة جولات في الثانويات الرسمية، ضمن مشروع "فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع"، الذي يتضمن تنظيم جلسات توعوية تستهدف 3000 طالبة وتزويدهن بحاجات خاصة بالفتيات "LAHA KIT" تعزز حمايتهن، والمنفذ من قبل الهيئة والتعاون مع وزارة التربية وبالشراكة مع اليونيسف.
 
وقالت عون خلال لقائها مع الطالبات: "لقاؤنا اليوم يقسم إلى قسمين، الأول هو جلسة توعوية تعريفية عن كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرضن لها وطرق الوقاية منها والتعريف على آليات الحماية المتوفرة التي تؤمنها الدولة اللبنانية من وزارة التربية عبر الخط الساخن 01772000 وقوى الأمن الداخلي. وفي القسم الثاني، نريد أن نسمع منكن كيف تواجهن الواقع وتعشنه وما هي تمنياتكن وتطلعاتكن للمستقبل، لنتمكن من دمج توصياتكن وأفكاركن في عملنا في الهيئة الوطنية".
 
وخلال الزيارة أقيمت جلسة توعوية تمحورت حول "الوقاية من العنف"، أشكاله وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية وإرشادات للوقاية، وتم عرض فيديوهات عن الابتزاز الالكتروني والتحرش الجنسي والزواج المبكر، بعدها تم توزيع مجموعة لوازم خاصة للفتيات.
 
وهذا المشروع يرمي إلى "الحؤول دون التسرب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2022-04-11
10:58 | 2022-04-11
10:00 | 2022-04-11
07:17 | 2022-04-11
14:58 | 2022-04-11
14:14 | 2022-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website