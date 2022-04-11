كلودين عون: لنسمع كيف تواجهن الواقع وتعشنه لنتمكن من دمج توصياتكن في عملنا

زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، ثانوية الصرفند الرسمية برفقة فريق عمل من الهيئة ومن وزارة التربية والتعليم العالي. وكان في استقبالهم مدير المدرسة الأستاذ حيدر علي خليفة والجسم التعليمي والطالبات.وتأتي الزيارة استكمالا لسلسة جولات في الثانويات الرسمية، ضمن مشروع "فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع"، الذي يتضمن تنظيم جلسات توعوية تستهدف 3000 طالبة وتزويدهن بحاجات خاصة بالفتيات "LAHA KIT" تعزز حمايتهن، والمنفذ من قبل الهيئة والتعاون مع وزارة التربية وبالشراكة مع اليونيسف.

وقالت عون خلال لقائها مع الطالبات: "لقاؤنا اليوم يقسم إلى قسمين، الأول هو جلسة توعوية تعريفية عن كل أشكال العنف التي يمكن أن تتعرضن لها وطرق الوقاية منها والتعريف على آليات الحماية المتوفرة التي تؤمنها الدولة اللبنانية من وزارة التربية عبر الخط الساخن 01772000 وقوى الأمن الداخلي. وفي القسم الثاني، نريد أن نسمع منكن كيف تواجهن الواقع وتعشنه وما هي تمنياتكن وتطلعاتكن للمستقبل، لنتمكن من دمج توصياتكن وأفكاركن في عملنا في الهيئة الوطنية".وخلال الزيارة أقيمت جلسة توعوية تمحورت حول "الوقاية من العنف"، أشكاله وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية وإرشادات للوقاية، وتم عرض فيديوهات عن الابتزاز الالكتروني والتحرش الجنسي والزواج المبكر، بعدها تم توزيع مجموعة لوازم خاصة للفتيات.وهذا المشروع يرمي إلى "الحؤول دون التسرب المدرسي والتزويج المبكر للمراهقات وحماية الفتيات من جميع أشكال العنف".