مباني لبنان مُهدّدة بـ"حرب".. السبب لا يخطر في بال أحد!

شهدت مناطق عديدة اشكالاتٍ بين مواطنين يقطنون في أبنية واحدة بسبب ألواح الطاقة الشمسية التي يتم تركيبها على أسطح تلك الأبنية لتوليد الطاقة الكهربائية منها.

وقال أحد المواطنين الذي بادر إلى تركيب تلك الألواح لـ"لبنان24": "هناك الكثير من الأشخاص الذين يمتعضون من وجود ألواح للطاقة الشمسية على أسطح المبنى الذي يقطنون فيه. في المقابل، فإنّ الاشكالات ستزداد في حال أراد أكثر من شخص تركيب ألواح للطاقة الشمسية فوق المبنى في حين أن مساحة السطح قد تكون صغيرة".

وتابع: "حتماً، ما يحصل هو أشبه بحرب أهلية ضمن مبنى واحد.. الطاقة الشمسية استدعت في بعض الأحيان تهديد أشخاص لبعضهم البعض بتدخل القوى الأمنية بسبب الانزعاج من ألواح الطاقة".