"التكافل لرعاية الطفولة" افتتحت السوق الرمضان الخيري في صيدا

اعلنت جمعية "التكافل لرعاية الطفولة" في بيان، انها "وبتمويل من "مؤسسة الأيادي الرحيمة" في ألمانيا السوق الرمضاني الخيري في مدينة صيدا، والذي جاء استجابة لحاجة الأسر المتعففة حيث تم توزيع المواد التموينية (زيت، سكر، رز، عدس) وجميع ما تحتاجه الأسرة على مائدة الإفطار والسحور الرمضاني. ووزعت الخضار الطازجة المتنوعة.كما وخصصت الجمعية مساحة ترفيهية للأطفال زوار السوق قام عليه عدد من سفراء الطفولة حيث اشتمل على الأشغال اليدوية وصناعة الفوانيس الرمضانية وكذلك ألعاب تربوية ترفيهية، بالإضافة إلى الرسم على الوجوه.وتأتي فكرة السوق من الحاجة المجتمعية للمواد الغذائية خاصة في شهر رمضان المبارك والذي جاء ضمن أزمة اقتصادية ومعيشية يشهدها المجتمع اللبناني.واشارت الجمعيةالى انها "جعلت غايتها في شهر رمضان تعزيز التكافل الاجتماعي بما يخدم الأطفال وأسرهم المتعففة خاصة الأيتام منهم". وشكرت "جميع شركائها ومتطوعيها وموظفيها الذين لم يبخلوا بجهودهم وأوقاتهم وتبرعاتهم في سبيل تحقيق الرفاه للأطفال وأسرهم".