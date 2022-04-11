مخدّرات وأسلحة.. ايقاف 5 اشخاص مشتبه بهم في طرابلس

صـدر عن المديرية العامـة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 9-4-2022، ونتيجة المتابعة والرّصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة طريق العبدة البحرية، خمسة مشتبهٍ بهم بترويج وتعاطي المخدّرات، وهم كلٌّ من:م. أ. (من مواليد عام 1987، لبناني)أ. م. (من مواليد عام 1992، لبناني) مطلوب بجرم محاولة قتل.ع. ب. (من مواليد عام 2000، لبناني)ع. ب. (من مواليد عام 1992، لبناني)ح. ع. (من مواليد عام 2000، فلسطيني)وضَبَطَت بحوزتهم:/13،6/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف./4/غ. "كوكايين".بندقية كلاشينكوف مع ممشط و/40/ طلقة صالحة للاستعمال.بندقية صيد أوتوماتيكية مع /4/ طلقات صالحة للاستعمال.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.