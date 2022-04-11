الملفات تتكدّس في حق القاضية عون

عُلم ان مجلس القضاء الاعلى الذي عقد اجتماعا دوريا اليوم، اكد الاحالات السابقة من قبل التفتيش القضائي على المجلس التأديبي في حق القاضية غادة عون، وقد اضيف اليها ملف جديد يتعلق بالمواقف التي اعلنتها القاضية عون في زيارتها الاخيرة الى فرنسا.