الأفران جنوباً إلى الإقفال والسبب... نفاد الطحين

أعلن رئيس نقابة أصحاب الأفران في صيدا والجنوب الحاج زكريا العربي القدسي توجه جميع الأفران جنوباً بما فيها أفران صيدا وأفران العربي للتوقف عن العمل والإقفال بدءاً من الليلة وذلك بسبب نفاد مخزونها من الطحين وعدم قدرتها على تأمين حاجتها منه نظراً لعدم توافره .