لبنان

وزير الداخلية استقبل رشدي وتلقى رغبة الجامعة العربية وروسيا المشاركة في مراقبة الانتخابات

Lebanon 24
11-04-2022 | 11:49
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسلم مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، الذي نقل رغبة جامعة الدول العربية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية.
 
كذلك، قدم السفير الروسي ألكسندر روداكوف كتابا إلى مولوي يتضمن رغبة بلاده المشاركة أيضا في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة.
 
ثم استقبل مولوي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، وبحثت في البرامج التي تنفذها الأمم المتحدة في لبنان والتنسيق الدائم مع وزارة الداخلية اللبنانية.
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