المرشح غسان السكاف: ادعو اهل البقاع الغربي وراشيا للاقتراع بكثافة للقرار الوطني المستقل

عقد المرشح على لائحة "القرار الوطني المستقل" عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الغربي وراشيا البروفيسور غسان السكاف، لقاء في مركز جمعية "الشباب البقاعي" في بلدة عيثا الفخار - قضاء راشيا، في حضور رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الطسة والهيئة العامة والهيئة الادارية للجمعية.واشار السكاف في كلمته الى ان "عودة السفير السعودي والسفير الكويتي الى لبنان والعودة الخليجية، تشير الى ان لبنان غير متروك، وان دول الخليج لطالما كانت الى جانب لبنان وستبقى راعية لهذا البلد، ولن تترك الساحة الى المشروع الممانع الايراني وغيرهم".وأكد أن "أعضاء لائحة القرار الوطني المستقل هم من نسيج اهل هذه القرى وهم سياديون ووطنيون وحريصون على المصلحة الوطنية ومصلحة منطقتهم، وعلى نهج الاصلاح الحقيقي النابع من قرار وطني مستقل بعيدا من سياسة المحاور والولاءات الخارجية"، مشددا على "مرجعية الدولة واستقلالية قرارها ووحدة مؤسساتها".وقال:" اللقاء مع جمعية الشباب البقاعي هو لقاء مع نخبة من شباب البقاع الغربي وراشيا وهي جمعية اساسية تعمل منذ سنوات لنهضة المنطقة، خصوصا على المستوى التربوي من خلال هذا الصرح العلمي التربوي الذي تقوده كفاءات علمية وتربوية واكادمية مرموقة. حيث تناولنا في اللقاء شؤون هذا الصرح وحاجاته الاساسية في ظل هذه الأزمة التي تعصف بلبنان، واللقاء كان مناسبة للتداول في شؤون المنطقة وآليات معالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى مقاربة موضوعية في هذه المرحلة الدقيقة".ودعا السكاف "أهالي البقاع الغربي وراشيا الى المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي المقبل والاقتراع للقرار الوطني المستقل من منطلق الحس والواجب الوطني والدستوري، ليختاروا من يمثلهم ويمثل تطلعاتعم ورؤاهم وطموحاتهم، ووضع حد لهذا الانحدار غير المسبوق الذي ينزلق اليه لبنان".