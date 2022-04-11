لبنان

المرشح غسان السكاف: ادعو اهل البقاع الغربي وراشيا للاقتراع بكثافة للقرار الوطني المستقل

Lebanon 24
11-04-2022 | 11:52
A-
A+
Doc-P-941214-637853000221548145.png
Doc-P-941214-637853000221548145.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد المرشح على لائحة "القرار الوطني المستقل" عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الغربي وراشيا البروفيسور غسان السكاف، لقاء في مركز جمعية "الشباب البقاعي" في بلدة عيثا الفخار - قضاء راشيا، في حضور رئيس الجمعية الدكتور عبدالله الطسة والهيئة العامة والهيئة الادارية للجمعية.
 
واشار السكاف في كلمته الى ان "عودة السفير السعودي والسفير الكويتي الى لبنان والعودة الخليجية، تشير الى ان لبنان غير متروك، وان دول الخليج لطالما كانت الى جانب لبنان وستبقى راعية لهذا البلد، ولن تترك الساحة الى المشروع الممانع الايراني وغيرهم".
 
وأكد أن "أعضاء لائحة القرار الوطني المستقل هم من نسيج اهل هذه القرى وهم سياديون ووطنيون وحريصون على المصلحة الوطنية ومصلحة منطقتهم، وعلى نهج الاصلاح الحقيقي النابع من قرار وطني مستقل بعيدا من سياسة المحاور والولاءات الخارجية"، مشددا على "مرجعية الدولة واستقلالية قرارها ووحدة مؤسساتها".
 
وقال:" اللقاء مع جمعية الشباب البقاعي هو لقاء مع نخبة من شباب البقاع الغربي وراشيا وهي جمعية اساسية  تعمل منذ سنوات لنهضة المنطقة، خصوصا على المستوى التربوي من خلال هذا الصرح العلمي التربوي الذي تقوده كفاءات علمية  وتربوية واكادمية مرموقة. حيث تناولنا في اللقاء شؤون هذا الصرح وحاجاته الاساسية في ظل هذه الأزمة التي تعصف بلبنان، واللقاء كان مناسبة للتداول في شؤون المنطقة وآليات معالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى مقاربة موضوعية في هذه المرحلة الدقيقة".
 
ودعا السكاف "أهالي البقاع الغربي وراشيا الى المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي المقبل والاقتراع للقرار الوطني المستقل من منطلق الحس والواجب الوطني والدستوري، ليختاروا من يمثلهم  ويمثل تطلعاتعم ورؤاهم وطموحاتهم، ووضع حد لهذا الانحدار غير المسبوق الذي ينزلق اليه لبنان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:38 | 2022-04-11
10:58 | 2022-04-11
10:00 | 2022-04-11
07:17 | 2022-04-11
14:58 | 2022-04-11
14:14 | 2022-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website