سليم عون: كان بعد ناقص اللبناني ذل وبهدلة أكتر حتى يقدر يحصل على جواز سفر

غرد النائب سليم عون عبر حسابه على "تويتر": "كان بعد ناقص اللبناني ذل وبهدلة أكتر حتى يقدر يحصل على جواز سفر، هيدا عدا عن الأضرار يلي عم تصيبو وأغلب الأوقات ما بتتعوض، وما حدا يقول إنو هيدا الموضوع ما إلو حل".