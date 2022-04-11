جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1094803.

كما وسجل لبنان أربع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10344.