الحلبي بحث مع سفير بريطانيا في استمرار دعم التربية وعرض مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية برنامج الطالب الريادي والتقى اللقيس

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع سفير بريطانيا ايان كولارد على رأس وفد من المسؤولين في السفارة والمجلس الثقافي البريطاني، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومنسقة المشاريع إيمان عاصي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.وتناول البحث "متابعة التحضيرات لمؤتمر وزراء التربية في لندن والاهتمام البريطاني بالحفاظ على المؤسسات التربوية في لبنان واستمرار عمل النظام التربوي في لبنان".وعبر السفير البريطاني عن "هذا الإهتمام"، مشيرا إلى "نجاح اللبنانيين في كل دول العالم"، وقال: "إن هذا الأمر يعود إلى فعالية التربية في إعداد الأجيال وضرورة استدامة النظام التربوي ودعمه وتطويره".وشكر الحلبي ل"السفير البريطاني والوفد المرافق الدعم الذي وفرته الحكومة البريطانية للتربية، خصوصا الحوافز التي أسهمت في فتح المدارس ووصول المعلمين والعاملين في التربية إلى مدارسهم وأعمالهم".وتحدث عن "الجهود التي بذلت لتوحيد الداتا والتدقيق بالمعطيات وأرقام الحسابات المصرفية لكل أصحاب العلاقة من معلمين وعاملين لا يملك عدد كبير منهم حساسبات مصرفية. كما كان بحث في إمكان تسريع طريقة الدفع وتسهيل الحصول على حقوقهم، بعيدا من القيود التي تعيق القبض".وركز على "التزام الجانب اللبناني الشفافية المطلقة والسعي اليومي إلى حل مسألة الأرقام الخاطئة والبيانات غير الصحيحة"، مؤكدا أن "الدعم البريطاني يعطي الوزارة القوة للمتابعة"، مشيرا إلى "أهمية توفير الحوافز للعام الدراسي المقبل والعمل على توفير مصادر الطاقة البديلة للمدارس".وعرض "المشاكل التي تعانيها الجامعة اللبنانية لجهة التشغيل والصيانة والطاقة".الوكالة الجامعيةمن جهة ثانية، اجتمع الحلبي مع المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية جان نويل باليو، على رأس وفد من الوكالة، في حضور المدير العام للتعليم العالي بالتكليف الدكتور مازن الخطيب ومستشارة الوزير للشؤون الفرنكوفونية والبحث العلمي البروفسورة تامارا الزين ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون التربوية الدكتورة هبة نشابة، ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر.وتناول البحث "مشروع الطالب الريادي الذي يهدف إلى ربط الطلاب بسوق العمل والتخفيف من حدة البطالة، واستعداد الوكالة الجامعية الفرنكوفونية A.U.F دعم المشروع، بالتعاون مع الوزارة والجامعات في لبنان وكيفية إدخال مضمون البرنامج في المنهج الجامعي".إتحاد المعوقينواجتمع الحلبي أيضا مع رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس وفادي الحلبي، وتناول البحث "التحضير للانتخابات النيابية مع وزارة التربية لجهة المدارس المجهزة بممرات الكراسي المدولبة أو المصاعد لتسهيل حركة المعوقين حركيا في مراكز الإقتراع وتأمين وصولهم إلى الأقلام المخصصة لهم أو تسهيل الاقتراع في الطوابق الأرضية.وأكد الحلبي أنه "تم تسليم المعنيين في وزارة الداخلية والبلديات مواصفات المراكز التي تتوافر فيها التعديلات الهندسية والممرات والمصاعد الآمنة".