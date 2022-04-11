بو حبيب: لا خلاف مع ميقاتي والتشكيلات قريباً

أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أنه اجتمع مع الرئيس ميقاتي مؤكداً على أن "لا خلاف بيننا".

وقال للـmtv: "التشكيلات قريباً وحان وقت الدفع لمصاريف الانتخابات ولا أموال بعد ولو حصلت التشكيلات اليوم لن يلتحق المعينون بسفاراتهم قبل حزيران المقبل".