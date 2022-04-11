مرتكب جرائم متعددة وخطيرة في قبضة الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 10 / 4 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي الأميركان - الحدت المواطن (ح.ح)، وهو مطلوب بموجب عدد من مذكرات التوقيف لارتكابه جرائم: تجارة أسلحة حربية، تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار وقتل أحد المواطنين، تأليف عصابة سرقة دراجات نارية ضمن منطقة الضاحية الجنوبية وخارجها (حوالي 400 دراجة) ونقلها إلى البقاع بهدف بيعها.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.