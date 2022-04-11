هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تقفل أبوابها

صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات البيان الآتي:عطفاً على بيان مستخدمي هيئة إدارة السير الأخير حول قرارهم بالتوقف عن العمل لعدم إقرار المساعدات الاجتماعية وبدلات النقل التي لا زالت قيمتها 8000 ل.ل. باليوم وعدم قبض المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب التي اعطيت للقطاع العام منذ العام 2017 أسوة بموظفي القطاع العام، وذلك بسبب عدم إقرار موازنات الهيئة منذ العام 2020،وحيث ان هذه الإشكالية هي محط متابعة من قبل وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات لمعالجتها مع وزارة المالية،وعليــــــــــه،تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن إقفال أبوابها بكافة الأقسام والفروع أمام كافة المعاملات والمراجعات وتوقف إمتحانات السوق وذلك لحين تأمين كافة مقومات العمل الأساسية لدى الهيئة بما يضمن تأمين حقوق الموظفين والمواطنين على حد سواء وتأمين الخدمة الأفضل لهم.