في طرابلس... أطلق النار باتجاه بسطة عصير وواجهة منزل

اقدم مجهول عبر دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه بسطة عصير وواجهة منزل تعود للمدعو "م . س" بشارع الراهبات بالقرب من شارع المكتبات بطرابلس فيما لم يفد عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وفر مطلق النار لجهة مجهولة.