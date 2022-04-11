لبنان

في طرابلس... أطلق النار باتجاه بسطة عصير وواجهة منزل

Lebanon 24
11-04-2022 | 13:17
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اقدم مجهول عبر دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه بسطة عصير وواجهة منزل تعود  للمدعو "م . س" بشارع الراهبات بالقرب من شارع المكتبات بطرابلس فيما لم يفد عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وفر مطلق النار لجهة مجهولة.
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