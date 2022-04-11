في صيدا... انقلبت السيارة وهذه النتيجة (صور)

وقع بعد ظهر اليوم حادث انقلاب سيارة على اوتوستراد الشماع-صيدا، ما أدى إلى سقوط مصابة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وقد توجهت فرقة اسعافية تابعة لفوج الدفاع المدني في جمعية الكشاف العربي إلى المكان، وعملت بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف الإصابة، حيث تم نقلها بواسطة الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.