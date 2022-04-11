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لبنان
قائد الجيش استقبل سفير كوبا ووزير السياحة
Lebanon 24
11-04-2022
|
13:34
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير السياحة وليد نصار، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
كذلك استقبل السفير الكوبي في لبنان Jerge Porfirio Leon Cruz، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان.
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