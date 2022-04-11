لبنان

بخاري: سنتحدث عن مشاريع مشتركة بين فرنسا والسعودية لتقديم الدعم الإنساني والاستقرار في لبنان

Lebanon 24
11-04-2022 | 13:42
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أكد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أنه "لم يكن هناك قطع للعلاقات مع لبنان إنما إجراء دبلوماسي للتعبير عن موقف كان مسيئا للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي". 
وأشار بخاري في خلال كلمة ألقاها عقب انتهاء مأدبة الإفطار حضرها شخصيات سياسية لبنانية إلى أن "مرتكزات السعودية لا تسمح لها بالتدخل في الأمور السيادية ونحترم الإجراءات والاستحقاقات النيابية والرئاسية ونتمنى على الجميع خوضها وفق الكفاءة ويهم المملكة الاهتمام باللبنانيين والانسان في لبنان". 
وشدد على أن "المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية، إنما العودة أتت وفق مشاريع مشتركة، وسنتحدث عن مشاريع مشتركة بين فرنسا والسعودية لتقديم الدعم الإنساني والاستقرار في لبنان، وهناك لجنة تحضيرية مشتركة لتنفيذ المشاريع لأن لبنان والشعب اللبناني يستحقان".
وأقام بخاري إفطاراً جامعاً للقوى الحليفة للرياض في دارة السفارة باليرزة، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الزراعة عباس الحاج حسن ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيسين السابقين أمين الجميل وميشال سليمان ورئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل والنائبة بهية الحريري.
وشارك في الإفطار، كلّ من السفيرة الفرنسية آن غريو، السفيرة الأميركية دوروثي شيا، السفير البريطاني يان كولارد، مبعوثة الأمم المتحدة يوانا فرونتيسكا، وسفراء الكويت وقطر.
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