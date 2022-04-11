لبنان

رئيس الجمهورية عرض الاوضاع مع بارود

Lebanon 24
11-04-2022 | 14:12
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، الوزير السابق زياد بارود وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والاستحقاق الانتخابي وموضوع اللامركزية الإدارية.
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