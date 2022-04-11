بيان لوزير الاقتصاد عن القمح... ماذا قال؟

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام البيان الآتي:

ننتظر من مصرف لبنان صرف الإعتمادات اللازمة لدعم القمح تلبية لحاجة السوق ولاستمرار تأمين الرغيف الى اللبنانيين.

وقد أجرينا لهذه الغاية الإتصالات اللازمة مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحاكم، بغية التسريع في الآلية اللازمة لدعم الكميات الموجودة وإدخال الشحنات الجديدة. ونأمل في أن تتحقق صباح غد الثلاثاء حفاظا على الأمن الغذائي للبنانيين.