لبنان

المكاري بحث ومدير مكتب" رويترز" في تسهيل عمل المراسلين الاجانب خلال الانتخابات

Lebanon 24
11-04-2022 | 14:12
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 استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة ، مدير مكتب وكالة "رويترز" في لبنان توماس بيري، في حضور رئيس قاعة المراسلين الاجانب مروان شكري، وتم البحث في الاوضاع العامة والاعلامية لا سيما موضوع الاعلاميين الاجانب في لبنان وكيفية تسهيل امورهم خصوصاً خلال الانتخابات النيابية. كما تطرق البحث الى ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة الاعلام والاعلاميين الاجانب لما فيه مصلحة للجميع. 
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