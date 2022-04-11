لبنان

الحواط: الكل تجاهل أزمة الرغيف الخطيرة.. في 15 أيار سنحاسبكم

Lebanon 24
11-04-2022 | 15:18
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‏غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر": "رغيف الخبز، آخر ما تبقى للمواطن اللبناني وقريباً لن يستطيع شراءه . ‏الكل تجاهل هذه الأزمة الخطيرة ويتلهون بصغائر إنتخابية ومناكفات تافهة أمام تجويع شعب بكامله. ‏في ١٥ أيار سنحاسبكم وستكون محكمة التاريخ في انتظاركم".
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