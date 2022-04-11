الحواط: الكل تجاهل أزمة الرغيف الخطيرة.. في 15 أيار سنحاسبكم

‏غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر": "رغيف الخبز، آخر ما تبقى للمواطن اللبناني وقريباً لن يستطيع شراءه . ‏الكل تجاهل هذه الأزمة الخطيرة ويتلهون بصغائر إنتخابية ومناكفات تافهة أمام تجويع شعب بكامله. ‏في ١٥ أيار سنحاسبكم وستكون محكمة التاريخ في انتظاركم".