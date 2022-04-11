مقدمات نشرات الأخبار

* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنانتتواصل الاستعدادات للانتخابات النيابية في الخامس عشر من ايار الحالي ووسط ارتفاع لسقف الخطاباتواليوم سجل لقاء اعلامي جامع بدعوة من وزير الاعلام زياد المكاري في وزارة الاعلام والذي اشار الى اننا تحدثنا مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي حول تشكيل ميثاق شرف وقد يحصل هذا الامر بعد الانتخابات كما اشار الى مشكلات يعاني منها تلفزيون لبنان قائلا سنحاول حل ما نستطيع من هذه المشاكل ومنها تعيين ادارة للتلفزيوناما في العودة الخليجية الى لبنان فقد توالت الاتصالات واللقاءات فبعد وصول سفيري الكويت والسعودية وانطلاق اللقاءات حصل قبيل غروب هذا اليوم لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالسفير السعودي وليد بخاري في دارة الاخير في اليرزة وذلك قبل مأدبة الافطار التي يقيمها السفير السعودي على شرف الرئيس ميقاتي في هذه الأثناء وقد أكد الرئيس ميقاتي أن أبواب المملكة لم تكن يوما موصدة في وجهه وسيزورها خلال شهر رمضان المبارك وكان بخاري جال طيلة اليوم على المرجعيات الروحية.الى ذلك وتنفيذا لبنود الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي اكدت مصادر متابعة ان جلسة نيابية عامة ستعقد بين عيدي الفصح والفطر لإقرار بعض القوانين الملحة مثل مشروعي قانوني "الكابيتال كونترول" والموازنة العامة بغية إعطاء إشارة لصندوق النقد الدولي حول جدية الدولة اللبنانية في بدء تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها معه.ولفتت المصادر إلى أن هذه الجلسة قد تكون الأخيرة قبل الانتخابات النيابية المقبلة.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انهو رعد حازم الذي أمطر بدمه المسال أرض فلسطين فأحيا آمال أمة بكاملها... واثمرت الدماء الفدائية أكثر من جنين لتصل إلى الضفة وبيت لحم وكل شبر إنتفض على المحتل الذي بات أمن كيانه المهزوز يقف أمام اسئلة وجودية تتعلق بمجمل مصيره.لبنانيا ما أفل عليه الأسبوع الفائت افتتح به الإسبوع الطالع.فعل العودة ترجم لقاءات افتتحها سفير الكويت واستكملت بلقاء السفير السعودي المرجعيات الروحية وربما تتوج هذه التحركات بزيارة عربية لرئيس الحكومة لاحقا.مفاعيل الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي لا تزال محور متابعة رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا اللجان المشتركة إلى جلسة بعد غد الأربعاء وعلى رأس جدول الأعمال مشروع قانون الكابيتال كونترول.وفي الشأن المتعلق بالنقد أعلنت حركة أمل عبر مكتبها السياسي تأييد الخطوات المزمع إجراؤها من قبيل الكابيتال كونترول والإتفاق مع الجهات المختصة مع ضرورة التأكيد على أن أية عملية تتعلق بالقطاع المصرفي يجب أن تكون على رأس أولوياتها حقوق المودعين وإلزام المصارف بدفع هذه الحقوق.ورفضت حركة أمل منطق التساهل بمتابعة الشؤون الحياتية الخانقة للناس تحت أي ذريعة سواء كانت الصوم أو الإنتخابات أو قصر ما تبقى للحكومة من عمر.وبالحديث عن الحكومةعلمت الNBN ان جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل لن تتضمن أية تشكيلات دبلوماسية وان بند الاستقراض بين الدولة والمصرف المركزي سيكون من البنود الاساسية على جدول اعمالهاوفي معلومات الNBN ان الرأي الذي رفعته هيئة التشريع والاستشارات الى مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة الصرف وفق قانون في عقد الاستقراض ما يعني ان الحكومة تتجه الى اعداد مشروع قانون بهذا الخصوص .=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيالحركة السياسية اليوم طابعها سعودي بامتياز. فسفير المملكة وليد البخاري العائد إلى لبنان بعد فترة غياب كان له يوم طويل ولافت ، قام فيه بجولة شملت قيادات روحية مسلمة ومسيحية، وإختتمه بإفطار أقامه على شرف رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين وعدد من القيادات اللبنانية. وبين الزيارات والإفطار لقاء على انفراد جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي. إذا، العودة السعودية تتكرس وتترسخ ، ولا يمكن عزلها عن الواقع اللبناني السياسي والإنتخابي. صحيح أن السفير السعودي يؤكد أنه لا نية لدى السعودية للتدخل في الإنتخابات النيابية. لكن ألا تشكل العودة في هذا التوقيت بالذات رسالة إلى الداخل، وحتى إلى الخارج المعني بالوضع اللبناني؟ ثم ألا تعتبر لقاءات البخاري مع بعض زعماء الطائفة السنية المنخرطين في الإنتخابات، دعوة للناخبين السنة كي ينخرطوا هم أيضا في العملية الإنتخابية ، لأن المشاركة في اللعبة الديمقراطية ضرورية للحفاظ على هوية لبنان ودوره ومستقبله؟على اي حال مسار العودة الخليجية العربية الى لبنان لن يتوقف هنا. ففي المعلومات ان السفير القطري سيعود الى لبنان في الساعات القليلة المقبلة. كل ذلك يجري فيما انتخابات المنتشرين اللبنانيين في الخارج مهددة ، تارة بفعل اضراب موظفي الخارجية، وطورا بسبب عدم توافر الاموال اللازمة لاجراء انتخابات في بلدان الانتشار . فهل التعثر على مستوى وزارة الخارجية هو طبيعي ام مختلق ومتعمد ، وبالتالي يشكل فصلا جديدا من فصول محاولات تطيير الانتخابات ككل؟ حياتيا، ازمة الرغيف تتقافقم. والثابت ان هناك افرانا كثيرة لم يعد لديها كميات من الطحين للاستمرار في انتاج الخبز. والسبب: عدم توافر المال اللازم لتسديد ثمن الطحين... مرة اخرى انها المنظومة تلاحق الناس حتى في لقمة عيشهم المغمسة بعرق الجبين. لذلك ايها اللبنانيون: شاركوا بكثافة في الاستحقاق الانتخابي الاتي. فالتغيير " بدو صوتك وبدو صوتك .. وب 15 ايار خللو صوتكن يغير ".=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيالاهتمام انتخابي لكن الهم معيشي : رغيف ، دواء ، استشفاء، اقساط مدارس ، فاتورة مولد تكسر الظهر، أسعار مواد غذائية تحلق ...الاهتمام انتخابي ، لكن ماذا عن ازمة فقدان الرغيف المتأتية من ازمة شح الطحين؟ ماذا عن الدواء الذي يتحول شيئا فشيئا إلى معادلته بالفريش دولار؟ ماذا عن الإستشفاء الذي أصبح فوق طاقة المرضى؟ ماذا عن اقساط المدارس الذي يقف الوزير، حتى إشعار آخر، عاجزا عن مواجهة بعض الإدارات؟ ماذا عن فواتير مولدات الكهرباء التي أصبحت فوق طاقة العائلات على سدادها؟ ماذا عن أسعار المواد الغذائية التي تضاعف سعرها في غياب الإجراءات؟الإنتخابات منتعشة لكن الفقر والعوز يزحفان بوتيرة أسرع. التعويل على جرعة الأوكسيجين من صندوق النقد الدولي، لكن العلاقة مع الصندوق مازالت على عتبة الخطوة الأولى في رحلة الالف ميل .في الموازاة ، رصد لحركة السفير السعودي وليد البخاري بعد عودته إلى لبنان: من دار الفتوى إلى البطريركية المارونية ثم زيارة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ثم شيخ عقل الطائفة الدرزية.وبعد إفطار أمس على شرف المفتي دريان والمفتين، إفطار اليوم ، وفي مقدم المدعوين والحاضرين الرئيس نجيب ميقاتي ، ورئيسا الجمهورية السابقين : امين الجميل وميشال سليمان، والرئيسان فؤاد السنيورة وتمام سلام والنائب بهية الحريري ووليد جنبلاط وسامي الجميل ووزير الزراعة.دوليا، تعثر في مفاوضات فيينا: إيران عبرت اليوم عن شكوكها في "إرادة" الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم عام 2015، متحدثة عن خلافات مستمرة بعد عام من المفاوضات بين طهران والقوى العظمى الست.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافة "لا نعرف فعلا ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة التي لم تظهر إرادة حقيقة في ذلك".=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدانقطعنا على "كسرة خبز".. هذا هو التوصيف الفعلي لمشهد الطوابير على الأفران اليوم في أسوأ أزمة من نوعها يمر بها لبنان لكن الأسباب تبدو في باطنها أبعد من انقطاع مفاجئ وإذا صحت المعلومات عن صفقة وفضيحة لإفراغ باخرة قمح متعفنة داخل إحدى الشركات فإن البلد "تخبزوا بالافراح".فطبقا لوثيقة سرية تملكها الجديد يتبين أن المساعي قائمة لإمرار باخرة قمح فاسدة وصلت إلى لبنان قبل الحرب في أوكرانيا وقد خضعت لفحص العينات ولم تأت نتائجها مطابقة للمواصفات غير أن أطرافا رسمية وضعت جهدها لإثبات خلاف ذلك في السياسة "أعطي خبزك للخباز" نجيب ميقاتي الذي كان أول من حصد نتائج العودة السعودية الكويتية إلى لبنان.وأعلن أنه سيزور المملكة في شهر رمضان وهي زيارة متى تمت ستكون أول انفتاح من السعودية على رؤساء حكومات لبنان منذ عام ألفين وسبعة عشر وستشكل اعترفا بمودة أبداها ميقاتي في رسالة الالتزام الشهيرة وهو كررها اليوم من دارة السفير وليد البخاري في اليرزة وأمل ميقاتي فتح صفحة جديدة مع السعودية والخليج.وقال إن الضمانة التي أعطيتها عن أفضل العلاقات هي الأساس وإننا ملتزمون كل ما يحمي سيادة لبنان وألا يكون هذا البلد منصة لإزعاج الدول الخليجية وعلى طيب الكلام وما تلاه من طعام بدأت الصفحة بإفطار موسع حضره إلى ميقاتي رؤساء حكومات وجمهوريات سابقون ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع وذلك بعد يوم طويل من جولة للبخاري على المرجعيات الدينية من دون استثناء طائفة على أخرى مقدما في دار الفتوى ثلاثين ألف مصحف هي عبارة عن هبة من المملكة.وأعلن إطلاق جائزة القران الكريم السنوية بعنوان "اقرأ" التي تقيمها السفارة السعودية لدى لبنان في شهر رمضان المبارك من كل عام فمن سيقرأ"؟ وهل تدوم مرحلة الاستقرار مع الخليج بالتزامن مع عودة إيران والسعودية إلى التفاوض في جولة خامسة؟ أولى العلامات ستصدر من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة على موعد يحمل عنوان "اخر التطورات في لبنان والمنطقة" غير أن ملامح الكلام تبدو محلية انتخابية مع اشتداد المعركة على طريق أيار ونصرالله الخارج من توافق ثنائي مسيحي أصبح في عالم الرئاسة وترسيم حدود بعبدا.. وحيالها يحلق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بجناحيه المقيم والمغترب لبدء الحملة مفتتحا السباق من موسكو بعد باريس ومن بين الأوراق الانتخابية الملغاة ورقة سوداء نبش قبرها اللواء أشرف ريفي لتبرئة القوات اللبنانية من جريمة اغتيال الرئيس رشيد كرامي فريفي الذي شغل منصب وزير عدل وكان لعقود مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي وصلته فقط في هذه الفترة الانتخابية أنباء استخبارية من جهاز أمني عربي، تفيد بأن "المخابرات السورية هي التي اغتالت الرئيس كرامي وهذه المعلومات بلغت حدها من نكران الحقيقة التي قالها يوما المجلس العدلي، ولا يزال بعض شهودها أحياء واحد أبرز الشهود العميد المتقاعد جمال مواس المرافق الشخصي للرئيس الشهيد الذي كان على متن الطوافة المستهدفة التابعة للجيش اللبناني والقادمة من قاعدة أدما الجوية وهو كذب رواية ريفي القادمة على جناح طوافة انتخابية مفخخة ..وهدفها رفع الاتهام عن القوات في طرابلس وتسهيل دخولها الى صناديق الاقتراع بمسح بقعة الدم العالقة في وجدان أهل المدينة.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المناروصلت نيرانهم التي اوقدوها الى الرغيف، بعد ان صبوا عليه النفط والدولار، وتحججوا بحروب العالم اجمعين لرفع سعر قوت الفقراء ..كسيناريو المازوت والبنزين كان اللعب مع القمح والطحين، يعاون الحاكم بامر المال وكالعادة زمرة من المحتكرين وكبار الكسبة والتجار الذين فخخوا كل شيء وجعلوه قابلا للانفجار، حتى رغيف الفقراء.. ويصبح كل شيء متوافرا وموجودا، متى انتزعوا قرارا بتحرير سعر ربطة الخبز ووزنها، وجروها الى سوقهم السوداء..في السوق الانتخابية السوداء اصوات تستجر كل انواع التحريض، مستزلمة عند كل من يريد النيل من قوة الوطن، ومنزعجة من مقاربة مشاريع الحصار على فشلها وافلاسها دون ان تتمكن من انتزاع استسلام اللبنانيين.ومن خواء الكثير من الخطاب من اي مشروع للتصويب او الانقاذ، لم يجد هؤلاء الا الشعارات الخشبية للتراقص بها على اوجاع اللبنانيين وعواطفهم ..ومن وجعها تصرخ فلسطين كل يوم بفدائي من هنا وشهيد من هناك، مطوقة المحتل بخياراته، ومشاريع التطبيع بخيبتها..اما في باكستان فقد فعلت مشاريع الفتنة الاميركية فعلها، وبعد خيبتها من عمران خان الذي قدم مصالح بلده على العنجهية الاميركية اطاحت واشنطن به ونصبت خليفة طيعا لتنفيذ مخططاتها التي فرضتها خيبتها في افغانستان والتطورات في اوكرانيا.وعن التطورات المتزاحمة محليا واقليميا يتحدث الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عبر شاشة المنار بعد نحو ساعة من الآن..