رمال: حلحلة جزئية في موضوع الطحين خلال الساعات الـ ٤٨ المقبلة بعد جهد بري المتواصل

أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال، أن "حلحلة ولو جزئية، في موضوع الطحين، ستحصل خلال الساعات الـ ٤٨ المقبلة، بعد جهد الرئيس نبيه بري المتواصل، والذي أثمر مشكورا بالأفراج عن رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن التاج بول منصور. وعليه فإن شركة مطاحن التاج، وشركة مطاحن الدورة ستعاودان انتاجهما خلال الساعات الـ ٤٨ ساعة، ما سيخفف من وتيرة الأزمة في انتظار جهد الرئيس بري المتواصل لحل موضوع الاعتمادات في القريب العاجل".