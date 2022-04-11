جدل حول حضور جعجع إلى دارة السفير السعودي.. ماذا حصل؟

ذكرت محطة الـnbn أن الحضور في دارة السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة على مائدة الإفطار تفاجأ بدخول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد أن كان قد بلغ رسميًّا اعتذاره عن الحضور. وقد غمز بعض الحاضرين من قناة فرض جعجع لنفسه في هذه المرحلة بالقوة.