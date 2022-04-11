لبنان

أبو الحسن لـ "الأنباء" الكويتية: المواجهة الانتخابية عنوانها "أي لبنان نريد؟"

Lebanon 24
11-04-2022 | 17:00
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وصف النائب عن كتلة "اللقاء الديموقراطي" هادي أبو الحسن عودة سفيري الكويت عبدالعال القناعي والمملكة العربية السعودية وليد البخاري الى لبنان بالخطوة في الاتجاه الصحيح وما تحمله من دلالة بالغة الأثر، على أن لبنان يعود الى دائرة الاهتمام والاحتضان العربي والذي كان من الأساس مطلبنا كلبنانيين مستقلين نؤمن بهوية لبنان وبانتمائه العربي، وما حصل هو أكثر من ضرورة ويؤكد أن لبنان ليس متروكا لأحد.
وعن عودة السفراء الى لبنان عشية الانتخابات النيابية، أكد أبو الحسن في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية أن "علاقة الاخوة العرب بلبنان لا تقوم من منطلق الحسابات الصغيرة، بل تقوم على منطق أن لبنان جزء أساسي ومكون لجامعة الدول العربية، وبالتالي المسألة الطبيعية أن يكون بلدنا ضمن هذه الحاضنة، وتكون العلاقات طبيعية وفي أفضل حالاتها، وهذا هو الأساس من وجهة نظرنا، ولا أعتقد أن الاخوة العرب ينظرون الى لبنان من منطلق حسابات انتخابية ظرفية على الرغم من أهميتها الدستورية والمستقبلية، بل من منظار استراتيجي ومن منظار المصالح التي تربط الاخوة ببعضهم البعض".
المصدر: الانباء الكويتية
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