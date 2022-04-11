القناعي في دار الفتوى اليوم.. والسفير القطري عاد إلى بيروت

يزور سفير الكويت في لبنان عبدالعال سليمان القناعي المفتي دريان اليوم الثلاثاء، وتزامن هذا الحراك مع وصول سفير قطر الجديد ابراهيم السملاوي إلى البلاد أيضا.

وواضح أن في طليعة اهتمامات الحراك الديبلوماسي العربي الناشط في لبنان الآن الحرص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

(الأنباء الكويتية)