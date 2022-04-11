لبنان

تعافي العلاقات اللبنانية - الخليجية

Lebanon 24
11-04-2022 | 17:23
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فهم من مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" أن "الحدث المتمثل بعودة السفيرين السعودي والكويتي هو الأبرز وجولة البخاري على القيادات وإقامته حفل الإفطار".
وقالت إن "هناك حاجة إلى الاستفادة من هذه العودة التي تحمل في طياتها دعما للبلد".
وأكدت أن "العمل جار من أجل البدء بوضع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على السكة الصحيحة من خلال ملف الإصلاحات".
المصدر: اللواء
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