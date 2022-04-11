انفجار كبير يهز ليلا بلدة بنعفول شرق صيدا.. وأنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى (فيديو)

دوى انفجار كبير في مركز لكشافة الرسالة في قرية بنعفول قضاء صيدا ليل الاثنين الثلاثاء.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" أن "الانفجار أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات، كما تسبّب بأضرار مادية جسيمة وبانهيار المبنى الذي وقع فيه الانفجار.

وأفيد لاحقا ان القتيل هو علي توفيق الرز" ( أبو حسن) وهو نجل رئيس البلدية.

ولم تتوضح تفاصيل ما حصل بعد. وقد رجحت المعلومات أن يكون الانفجار ناجما عن ماس كهربائي.