لبنان

انفجار كبير يهز ليلا بلدة بنعفول شرق صيدا.. وأنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى (فيديو)

Lebanon 24
11-04-2022 | 19:34
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دوى انفجار كبير في مركز لكشافة الرسالة في قرية بنعفول قضاء صيدا ليل الاثنين الثلاثاء.
وأفادت مندوبة "لبنان 24" أن "الانفجار أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الإصابات، كما تسبّب بأضرار مادية جسيمة وبانهيار المبنى الذي وقع فيه الانفجار.
 

وأفيد لاحقا ان القتيل هو علي توفيق الرز" ( أبو حسن) وهو نجل رئيس البلدية.

ولم تتوضح تفاصيل ما حصل بعد. وقد رجحت المعلومات أن يكون الانفجار ناجما عن ماس كهربائي.
 

وأظهر مقطع فيديو لحظة دوي الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب من المبنى، فيما أظهرت مقاطع أخرى الدمار الذي خلّفه الانفجار.

وتسبب الانفجار بحالة هلع في القرية بسبب قوته.

 

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