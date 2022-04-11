18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اقتراح هوكشتين: لبنان يردّ بعد 15 أيار
Lebanon 24
11-04-2022
|
22:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب عبد الله قمح في "الاخبار": لم تنجح محاولات السفيرة الأميركية دوروثي شيا لإنقاذ وساطة اموس هوكشتين في ملف ترسيم الحدود البحرية قبل الانتخابات النيابية في 15 الشهر المقبل.
وقد رفض لبنان شفهياً الاقتراح المكتوب، وكان يفترض أن يتولّى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صياغة رد خطي، بالتنسيق مع الرئيس ميشال عون، واستناداً إلى مضمون "اتفاق الإطار" الذي توصل إليه الرئيس نبيه بري مع الجانب الأميركي. إلا أن الواضح أن المسؤولين اللبنانيين يتجهون إلى إرجاء الرد إلى ما بعد 15 أيار لعدم تحويل أي جواب إلى مادة تجاذب داخلي في الحملات الانتخابية، وعدم إثارة حزب الله وحلفائه، ولعدم جاهزية الوضع السياسي اللبناني لأي قرار.
وفي المعلومات، أن السلطة السياسية تبلغت أخيراً رسالة امتعاض أميركية شديدة اللهجة لعدم إعطاء لبنان جواباً واضحاً على اقتراح هوكشتين. لذلك، نصح أحد المشتغلين على الملف من الجانب اللبناني بصياغة رد "متوازن" على الاقتراح قبل نهاية الشهر الجاري، أو في مهلة أقصاها قبل موعد فتح صناديق الاقتراع، كي لا يفسر الصمت اللبناني على أنه رسالة سلبية إلى الأميركيين، تنطوي على رغبة في تطيير الوساطة.
تابع
الأكثر قراءة
هذا جديد قضية جريمة "أنصار".. اعتراف بالجريمة وأكثر!
Lebanon 24
هذا جديد قضية جريمة "أنصار".. اعتراف بالجريمة وأكثر!
07:13 | 2022-04-11
11/04/2022 07:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرتان بشأن عطلتي عيدي العمل والفطر.. إليكم المواعيد وعدد الأيام
Lebanon 24
مذكرتان بشأن عطلتي عيدي العمل والفطر.. إليكم المواعيد وعدد الأيام
06:39 | 2022-04-11
11/04/2022 06:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار كبير يهز ليلا بلدة بنعفول شرق صيدا.. وأنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى (فيديو)
Lebanon 24
انفجار كبير يهز ليلا بلدة بنعفول شرق صيدا.. وأنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى (فيديو)
19:34 | 2022-04-11
11/04/2022 07:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جدل حول حضور جعجع إلى دارة السفير السعودي.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
جدل حول حضور جعجع إلى دارة السفير السعودي.. ماذا حصل؟
16:22 | 2022-04-11
11/04/2022 04:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة ملامح التقدم في السن تبدو على كوليت بولس.. هكذا ظهرت برفقة عاصي الحلاني (صور)
Lebanon 24
لأول مرة ملامح التقدم في السن تبدو على كوليت بولس.. هكذا ظهرت برفقة عاصي الحلاني (صور)
11:00 | 2022-04-11
11/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:31 | 2022-04-12
الكمية تكفي عشرة أيام فقط.. هذا ما كشفه رئيس العمالي العام عن ازمة الخبز
05:15 | 2022-04-12
حزبٌ يسيطرُ على المشهد "الإعلاني"
05:09 | 2022-04-12
حركة "أمل" تكشف تفاصيل انفجار بنعفول.. هذا ما أعلنته
05:00 | 2022-04-12
أين وليد جنبلاط؟
04:57 | 2022-04-12
الخازن: اتهامات باطلة طاولت اعضاء لائحة قلب لبنان المستقل وسنلجأ إلى النيابة العامة التمييزية
04:45 | 2022-04-12
موضوعٌ تقصّد نصرالله عدم الحديث عنه.. ما هو؟
فيديو
انفجار كبير يهز ليلا بلدة بنعفول شرق صيدا.. وأنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى (فيديو)
Lebanon 24
انفجار كبير يهز ليلا بلدة بنعفول شرق صيدا.. وأنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى (فيديو)
19:34 | 2022-04-11
12/04/2022 12:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يحبس دموعه بسبب صورة زوجته الراحلة (فيديو)
10:52 | 2022-04-09
12/04/2022 12:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
12/04/2022 12:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact