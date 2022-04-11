جريح في طرابلس... ما علاقة الكلاب الشاردة؟

انزلقت دراجة نارية يقودها احد الاشخاص على طريق المنار في منطقة ابي سمراء - طرابلس ، مما ادى الى اصابته في القدم ورضوض مختلفة في انحاء جسده، وفق مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور، حضرت فرق الاسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان حيث تم اسعافه ونقله الى مستشفى الحكومي في القبة للعلاج وقد وصفت حالته بالمستقرة.وافادت المصادر لـ"لبنان24" ان السبب عائد للكلاب الشاردة الموجودة على الطريق التي لحقت بالجريح اثناء مروره في المحلة مما ادى الى انزلاق دراجته واصابته.