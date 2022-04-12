عملية نوعية ودقيقة في البقاع... إليكم تفاصيل العثور على سيارات "كيا وهيونداي" مسروقة!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه "في عملية نوعية ودقيقة، داهمت قوة كبيرة من مكتب مكافحة الارهاب في البقاع، المعرض الكوري والصيني الكبير، في مدينة زحلة ومنزل صاحبه د. أ.ز في ابلح، وضبطت اكثر من 14 سيارة، تبين انها مسروقة، وهي من انواع محددة "كيا وهيونداي"، وهذا المعرض يستخدم لبيع قطع الغيار للسيارات من ذات النوع.

كما وداهمت مستودعا بداخله كميات كبيرة من قطع السيارات التي يقوم بدوره بشراء سيارات مسروقة من بيروت وضواحيها، ويقوم ببيعها قطعا بعد تفكيكها من قبل اشخاص يعملون لديه وقد تم توقيفهم جميعا، وبدأ التحقيق معهم باشراف القضاء المختص.