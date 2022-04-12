لبنان

عملية نوعية ودقيقة في البقاع... إليكم تفاصيل العثور على سيارات "كيا وهيونداي" مسروقة!

Lebanon 24
12-04-2022 | 00:45
A-
A+
Doc-P-941385-637853463717507569.jpg
Doc-P-941385-637853463717507569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه "في عملية نوعية ودقيقة، داهمت قوة كبيرة من مكتب مكافحة الارهاب في البقاع، المعرض الكوري والصيني الكبير، في مدينة زحلة  ومنزل صاحبه د. أ.ز  في ابلح، وضبطت اكثر من 14 سيارة، تبين انها مسروقة، وهي من انواع محددة "كيا وهيونداي"، وهذا المعرض يستخدم لبيع قطع الغيار للسيارات من ذات النوع.
 
كما وداهمت مستودعا بداخله كميات كبيرة من قطع السيارات التي يقوم بدوره بشراء سيارات مسروقة من بيروت وضواحيها، ويقوم ببيعها قطعا بعد تفكيكها من قبل اشخاص يعملون لديه وقد تم توقيفهم جميعا، وبدأ التحقيق معهم باشراف القضاء المختص.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:34 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:31 | 2022-04-12
05:15 | 2022-04-12
05:09 | 2022-04-12
05:00 | 2022-04-12
04:57 | 2022-04-12
04:45 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website