ميقاتي يسابق الوقت قبل الاستحقاق النيابي و٣ خطوات وضعت المعالجات على سكة الحل

يسابق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات النيابية لوضع المعالجات المطلوبة على سكة العمل الحكومي والتعاون مع مجلس النواب لاقرار القوانين ذات الصلة.

وبدا واضحا، رغم العراقيل الظاهرة والمخفية، ان ملف التعاون مع صندوق النقد الدولي قد حسمت خطواته الاساسية بتوقيع الاتفاق الاولي بين الحكومة والصندوق، في موازاة ورشة حكومية يعوَّل عليها لاقرار الملفين الاساسيين المرتبطين بالاتفاق وهما الموازنة والكابيتال كونترول.

كذلك تستعد الحكومة في جلستها الخميس لدرس واقرار عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة وارسالها الى المجلس النيابي.

بالتوازي يواصل رئيس الحكومة العمل على تزخيم العلاقات اللبنانية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما رسم بوضوح الخطوط العريضة للثوابت اللبنانية في بيانه الشهير، تتويجا للمسعى الذي قامت به دولة الكويت.

وقد اعادت المواقف التي اطلقها الرئيس ميقاتي من دارة السفير السعودي امس تأكيد هذه الثوابت بوضوح كاشفا عن زيارة قريبة له الى المملكة العربية السعودية.

دوليا، يواصل رئيس الحكومة تحديد معالم الخطوات الحكومية المرتبطة بالحرب في اوكرانيا والصراع الدولي بشأنها.

وفي هذا الاطار اعاد الاتصال الذي جرى بين رئيس الحكومة ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الحرارة الى العلاقات اللبنانية - الروسية بعد موقف الخارجية اللبنانية بادانة "اجتياح" الأراضي الأوكرانية، ودعوة روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها، والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض".

وبالتوازي يستقبل الرئيس ميقاتي ظهر اليوم سفير اوكرانيا ايهور اوستاش ويبحث معه الوضع في بلاده والعلاقات اللبنانية- الاوكرانية.