لبنان

الحديث عن إضراب الخارجية مفتعل وإجراءات الانتخابات في الخارج "ماشية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-04-2022 | 01:15
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قال مصدر مطّلع لـ"لبنان 24" أن "توقف عدد قليل من السفراء والموظفين عن العمل في وزارة الخارجية، هو "مفتعل من أجل الضغط لتسيير التشكيلات الديبلوماسية"، مشيرا الى أن الضجة التي اثيرت بشأن هذا الامر  لن تصل  الى نتيجة.

ورأى أن هناك نحو 7 أشخاص بالإدارة يحق لهم التعيين بالخارج، والحل موجود، وهو تعيينهم وفق ما يسمى "أمر مهمة"، فوزارة الخارجية والمغتربين تعتمد هذا الأمر منذ سنوات، وهناك ستة سفراء موجودون  الآن خارج لبنان بأمر مهمة، ولديهم كل الصلاحيات الأساسية.

وذكر أن هناك نحو 11 سفارة من دون سفير، وأكثر من 11 سفير تخطى وجودهم في مركزه الـ10 سنوات، وهذه المراكز الشاغرة في كل مناطق العالم ومن كل الطوائف، ويمكن حلّ أزمة الـ7 أشخاص بـ"أمر المهمة".

وأشار المصدر الى "ان بعض الاسماء ضمن التشكيلات المقترحة وتوزيعها فاضح وفيه استنسابية ومفصّل"على القياس".

وعن نشر أخبار ان السفراء والسفارات في الخارج سيضربون ما يهدد الانتخابات النيابية، رد المصدر أن هذا الأمر لا صحة له، وكل إجراءات الانتخابات في الخارج "ماشية".

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب امس، وجرى البحث في اوضاع وزارة الخارجية وانتخابات المغتربين التي تنتظر صرف الاعتمادات اللازمة لإجرائها.

وقال بو حبيب في تصريح بعد الاجتماع: لا خلاف بيننا والتشكيلات الدبلوماسية ستصدر قريباً، ولو حصلت التشكيلات اليوم فلن يلتحق المعينون بسفاراتهم قبل حزيران المقبل".

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

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