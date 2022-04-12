لبنان

قريباً.. وداعاً للكمامة!؟

Lebanon 24
12-04-2022 | 04:15
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انخفضت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة ووصلت إلى 150 حالة يومياً.

وفي هذا الإطار، يؤكد مصدر طبي ان "المؤشرات الإيجابية التي ظهرت تزيد من إمكان اللجوء إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بتدابير كورونا"، الا انه حذر من "التجمعات المغلقة ولاسيما مع اقتراب الأعياد"، وشدد على "ضرورة عدم التراخي والانتباه الى هذا الأمر".

وتوقع "أن تُرفع الكمامات قريباً لتسهيل حياة اللبنانيين في حال استمرار المنحى الإيجابي، وذلك إسوة بقرار رفع قيود كورونا وخلع الكمامة في عدد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية".

وشدد على ان "قرار رفع الكمامات يحتاج إلى عملية تقييم جديدة ومدروسة لمسار الوباء"، ناصحا "بالاستمرار حاليا بارتدائها وأخذ اللقاح"، علما ان بعض الأماكن العامة والمحال بدأت تسمح لزبائنها الدخول من دون ارتداء الكمامة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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