لكلّ ناخب وناخبة في لبنان.. إليكم هذا الفيديو

ماذا تعرفون عن قانون الانتخابات النيابية رقم 44/ 2017؟



اطلعوا على معلومات بشأن هذا القانون وتعديلاته الجديدة في هذا الفيديو القصير.



بالشراكة مع @euinlebanon و @usaidmiddleeast ،

نسعى إلى تعزيز التوعية والمعرفة حول العمليات الانتخابية في #لبنان.#انتخابات2022 pic.twitter.com/bBOPnaTsLg