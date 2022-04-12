لكلّ ناخب وناخبة في لبنان.. إليكم هذا الفيديو

ماذا تعرفون عن قانون الانتخابات النيابية رقم 44/ 2017؟
اطلعوا على معلومات بشأن هذا القانون وتعديلاته الجديدة في هذا الفيديو القصير.
بالشراكة مع @euinlebanon و @usaidmiddleeast ،
نسعى إلى تعزيز التوعية والمعرفة حول العمليات الانتخابية في #لبنان.#انتخابات2022 pic.twitter.com/bBOPnaTsLg
— UNDP Lebanon (@UNDP_Lebanon) April 11, 2022
ماذا تعرفون عن قانون الانتخابات النيابية رقم 44/ 2017؟
اطلعوا على معلومات بشأن هذا القانون وتعديلاته الجديدة في هذا الفيديو القصير.
بالشراكة مع @euinlebanon و @usaidmiddleeast ،
نسعى إلى تعزيز التوعية والمعرفة حول العمليات الانتخابية في #لبنان.#انتخابات2022 pic.twitter.com/bBOPnaTsLg