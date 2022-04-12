أبو شقرا: المازوت متوافر وليس سببا لأزمة الأفران

نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام" ما يتم تداوله عن "فقدان مادة المازوت"، مؤكدا ان "المازوت والبنزين متوافران في الاسواق"، ومشيرا إلى أن "أزمة الافران ليست بسبب عدم توافر المازوت".وأكد أن "بواخر المازوت تأتي تباعا الى لبنان"، مطمئنا ردا على سؤال الى "أننا سنشهد انخفاضا في الجدول الجديد لأسعار المحروقات".