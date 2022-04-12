لبنان

في حلبا... طُعن بسكين اثر اشكال فردي

Lebanon 24
12-04-2022 | 03:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إصابة المدعو ج.ع في حلبا بطعنة سكين اثر اشكال فردي تطور الى تضارب، ونقل المصاب الى احد مستشفيات المنطقة للعلاج.
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