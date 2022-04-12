لبنان

"المازوت" الى انخفاض؟

Lebanon 24
12-04-2022 | 04:30
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توقع خبراء اقتصاديون انخفاض سعر المازوت نسبياً عن الشهور الماضية نتيجة تراجع الطلب عليه، بعد انحسار موجات البرد وقدوم فصلي الربيع والصيف.
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