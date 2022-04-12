لبنان

رياح خماسينية آتية في هذا الموعد.. إليكم طقس الأيام المقبلة!

Lebanon 24
12-04-2022 | 04:02
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة  للطيران المدني ان يكون الطقس غدا  قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومحدود على الساحل كما تنشط الرياح الشمالية خلال الليل.
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب نسبيا يستقر تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر اليوم  الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الاسبوع حيث من المتوقع ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط  برياح خماسينية حارة و جافة اعتبارا من الاحد.
(معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة).
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة، والتي تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود ال5 درجات، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، على ان يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر.
 الأربعاء:  قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومحدود على الساحل كما تنشط الرياح الشمالية خلال الليل.
 الخميس:  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة.
 الجمعة:  غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة مساء.
 
- الحرارة على الساحل من 14 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.
- الرياح السطحية : جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 50 كلم/س بخاصة شمال البلاد.
- الانقشاع :  متوسط على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل : بين 60 و 75%
- حال البحر :  مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي : 762 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس : 06:13
- ساعة غروب الشمس : 19:06
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