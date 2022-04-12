لبنان

بيان هامّ الى المسؤولين وموظفي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
12-04-2022 | 04:00
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توجه عن مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران الى جميع المسؤولين وموظفي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، قائلاً: بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر على البلاد، وعدم الامكانية لتلبية المواطنين بالسرعة القصوى، بسبب انهيار العملة الوطنية،  والمداورة بين الموظفين ، والانقطاع الدائم للتيار الكهربائي ، والشح في مادة المازوت . علماً بان الرواتب أصبحت معدومة.

وتابع في بيان: بالرغم من كل ما ذكر وحتى تبقى المؤسسة تقوم بادنى واجباتها… علينا المثابرة في تأدية الواجب بصدق، والالتزام بدوام العمل وفق المذكرة الادارية، وابتكار الحلول البناءة لخدمة المواطن، وعدم ادخال المؤسسة في زواريب السياسة، خاصةً في هذه الفترة من موسم الانتخابات ، وتسييس الخدمات لاغراض انتخابية. ( تحت طائلة المسؤولية.)

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