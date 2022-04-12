لبنان

حزبٌ يسيطرُ على المشهد "الإعلاني"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-04-2022 | 05:15
A-
A+
Doc-P-941443-637853594282820440.jpg
Doc-P-941443-637853594282820440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوحظ مؤخراً أنّ هناك حزباً أساسياً يُهيمن على الساحة الإعلانية ضمن الأوتوسترادات الساحليّة، وذلك في إطار حملة الترويج الانتخابيّ. 
واتضح أنّ هذا الحزب يسيطرُ على عدد كبير من اللافتات الاعلانية للإضاءة على شعاره الانتخابي، وتحديداً على الطريق التي تربط الجنوب ببيروت.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:34 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-04-12
06:00 | 2022-04-12
06:12 | 2022-04-12
08:44 | 2022-04-12
08:41 | 2022-04-12
08:35 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website