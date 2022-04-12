حزبٌ يسيطرُ على المشهد "الإعلاني"

لوحظ مؤخراً أنّ هناك حزباً أساسياً يُهيمن على الساحة الإعلانية ضمن الأوتوسترادات الساحليّة، وذلك في إطار حملة الترويج الانتخابيّ.

واتضح أنّ هذا الحزب يسيطرُ على عدد كبير من اللافتات الاعلانية للإضاءة على شعاره الانتخابي، وتحديداً على الطريق التي تربط الجنوب ببيروت.